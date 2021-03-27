بيونسيه تتعرض للسرقة للمرة الثانية.. ماذا فقدت؟

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت عن تعرض النجمة العالمية بيونسيه ، لحادث سرقة متعلقات شخصية تقدر قيمتها بمليون دولار أمريكي، للمرة الثانية لها، في الشهر الحالي، حيث سرقت ثلاثة وحدات تخزين خاصة بها بداخلهم حقائب يد فاخرة وفساتين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 39 عاماً، تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة لسرقة ثلاثة وحدات تخزين لها في لوس أنجلوس الأمريكية، للمرة الثانية لها، والتي كانت قد استأجرتها من شركة الإنتاج الشهيرة Parkwood Entertainment.

وبحسب موقع “تي إم زد” الأمريكي، فقد استهدف اللصوص 3 وحدات تخزين خاصة ببيونسيه، والتي كانت تحتوي على أشياء ثمينة تقدر قيمتها بمليون دولار، والتي تشمل حقائب يد وفساتين.

ويرجح الموقع أن وحدات التخزين هي ملك شركة بيونسيه للإنتاج “باركوود إنترتينمنت”، وتم سرقتها من جانب اللصوص مرتين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأفاد موقع “تي إم زد” أن كل الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال السرقة الأولى تخص بيونسيه.

وقال مصدر للموقع إن اللصوص عادوا في غضون أسبوع، وشقوا طريقهم إلى ثلاث وحدات تخزين أخرى لسرقتها.

ويُعتقد أن اللصوص سرقوا من وحدات التخزين حقائب يد ولعب أطفال وصور كانت من ممتلكات أحد مصممي ملابس بيونسيه.

وكانت بيونسيه، قد حصدت منذ أيام فى الحفل الـ28 لتوزيع جوائز جرامي انتصارًا جديدا لها، حيث أصبحت المرأة الأكثر حصدًا للجوائز في تاريخ الجوائز، ما جعلها تتقدم على المغنية الأكثر حصدًا للجوائز وهي المغنية العالمية أليسون كراوس، وفازت بيونسيه بجائزة جرامي أفضل فيديو موسيقى عن “Brown Skin Girl”.