بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن

المستقلة /- أرسلت السلطة الفلسطينية، أول خطاب سياسي للإدارة الأمريكية الجديدة، محددة عبره الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة “حماس”.

ونشر موقع “أمد الإعلام” الرسالة، التي ذكرت أن جميع الفصائل الفلسطينية ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والمقاومة الشعبية سلميا.

وتم إرسال الرسالة من رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إلى مسؤول ملف فلسطين وإسرائيل في الخارجية الأمريكية، هادي عمرو، وتطرقت الرسالة إلى الانتخابات الفلسطينية القادمة والالتزامات التي نصت عليها التعديلات في القانون الأساسي الفلسطيني.

وضمن وثيقة التزام منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير التابعة لها في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي الفلسطيني، تم عرض تسلسل الالتزامات الأخيرة من قبل جميع الفصائل السياسية (بما في ذلك حماس)، في ما يتعلق بالانتخابات، إذ أنه بعد اجتماع الأمناء العامين (قادة الفصائل والأحزاب)، تم الإجماع التالي (مرفق 1)، وتم التوصل من قبل جميع الفصائل السياسية، بما في ذلك “حماس”، إلى:

1. الالتزام بمعايير القانون الدولي.

2. الالتزام بدولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

3. الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المظلة السياسية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

4. الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات.