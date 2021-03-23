بيكهام يوضح حقيقة التفاوض مع ميسي ورونالدو

المستقلة/- اعترف ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي بوجود مناقشات من جانب ناديه من أجل التعاقد مع الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي قائد برشلونة.

وارتبط اسم الثنائي رونالدو وميسي بالرحيل عن أنديتهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الأرجنتيني المعلنة من قبل برغبته في الرحيل عن برشلونة والانباء التي أشارت إلى رغبة يوفنتوس في الاستغناء عن البرتغالي

وقال بيكهام في تصريحات صحفية أبرزتها شبكة “ESPN”: “عندما أعلنا عن نادي إنتر ميامي، كان هناك دائما حديث عن اللاعبين الذين سنضمهم سواء كانوا رونالدو أو ميسي أو نيمار”.

وتابع : “كانت هناك دائمًا تلك المناقشات، في الواقع لا أعتقد أنه من الصعب على اللاعبين أن يقرروا الانتقال إلي الفريق لأن إنتر ميامي مكان رائع”.

وأردف: “من الواضح أنها مدينة رائعة، أشعر أن لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة، لكنني أفهم أيضًا أن هناك مواهب رائعة في ميامي وجنوب فلوريدا”.

واختتم: “وأعتقد أن إنتر ميامي لديه فرصة حقيقية لضم النجوم، ميامي مدينة بها لاعبين كبار يلعبون في أوروبا”.