بيان عاجل من السعودية حول الراغبين في السفر إلى مصر

بيان عاجل من السعودية حول الراغبين في السفر إلى مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/أصدرت السفارة السعودية في مصر، بيانا للرد على بعض وسائل الإعلام التي نشرت أخطاء حول بيان الراغبين في السفر إلى مصر من مواطني السعودية.

وقالت السفارة في بيان لها: “لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية قيام بعض وسائل الإعلام بنشر خبر تحت عنوان “الحكومة السعودية تفرض رسوما على الراغبين في السفر إلى مصر”، وذلك خلافاً لبيانها المنشور في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت: ” تود السفارة أن توضح أن بيانها جاء ردا على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضي المصرية، ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارا أمريكيا، والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه”.