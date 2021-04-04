بيان عاجل للرئاسة اللبنانية بشأن الأردن وقرارات الملك عبد الله

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن وقوف لبنان رئيسا وشعبا إلى جانب الأردن، في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في المملكة.

وأشار عون في بيان اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن الأردن لطالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها، حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن تضامنه مع العاهل الأردني، بعد تقارير عن إحباط سلطات المملكة تحرك “لاستهداف أمن البلاد”.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر حول اعتقال الأمير حمزة ابن الحسين، مشيرا إلى أنه طُلب من الأمير التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرون.