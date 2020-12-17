بومبيو يتوعد : لن نتراجع عن ملاحقة من ينتهك عقوبات إيران

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المستقلة /- توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، جميع من ينتهك العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن ملاحقتهم.

وقال الوزير الأمريكي في تصريحات صحفية “لن نتراجع عن ملاحقة كل من يحاول انتهاك العقوبات المفروضة على إيران”.

وأضاف “النظام الإيراني يستخدم عائدات النفط والمنتجات البتروكيماوية في تنفيذ أجندته الخبيثة في المنطقة”.

وأمس الأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت هذه المرة فردا، بالإضافة لخمس شركات في الصين والإمارات العربية المتحدة على خلفية صلتهم بمبيعات إيران من البتروكيماويات.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن “وزارة الخزانة صنفت أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات البتروكيماويات الإيرانية التي تنتجها شركة تريليانس بتروكيميكال، والتي صنفتها الوزارة في يناير 2020”.

واستهدفت العقوبات شركة دونغاي الدولية لإدارة السفن وبتروكيم ساوث إيست، ومقرهما الصين، وألفا تيك تريدنغ وبترولاينس تريدنغ، ومقرهما الإمارات”، كما صنفت الخارجية الأمريكية شركة نقل الغاز والكيماويات الفيتنامية وعضوها المنتدب.

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