بورصة مصر تربح 3.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

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المستقلة/- تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع.
وأنهى المؤشر الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم بنسبة 0.06% عند مستوى 11446 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.7%.
وربح رأس المال السوقي للبورصة اليوم، نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 681.3 مليار جنيه مقابل 677.8 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 23.6 مليار جنيه، مرتفعا من 9.1 مليار جنيه الأسبوع السابق، بكمية 3 ملايين ورقة مالية، منفذة على 259 ألف عملية.

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