بورصات العراق المحلية تغلق على صرف 140000 دينار مقابل 100 $

بورصات العراق المحلية تغلق على صرف 140000 دينار مقابل 100 $

المستقلة/… اغلقت بورصات العراق المحلية الكفاح والحارثية على صرف 140000 الف دينار مقابل 100 دولار الامريكي.

وقال مراسل المستقلة اليوم الخميس ان بورصة إقليم كوردستان، سجلت سعر 132500 دينار عراقي لكل 100 دولار مقابل سعر البيع .

واضاف ان بورصة الكفاح المركزية ببغداد سجلت عند اغلاقها نهاية ظهر اليوم الخميس 140000 دينار مقابل 100 دولار .

فيما سجلت بورصة الحارثية نفس سعر الاغلاق .

وأوضح أن سعر الصرف تدهور بعد أنباء تثبيت سعر صرف الدينار العراقي في الموازنة عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار