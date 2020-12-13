بهذه الطريقة.. شاروخان يدعم مصابي فيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ وجه وزير الصحة في نيودلهي ساتيندار جاين الشكر للنجم الهندي شاروخان علي تبرع منظمته الخيرية بـ 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا،وفقا لصحيفة تايمز أوف انديا.

وقال ساتيندار جاين:” نحن ممتنون للغاية لشاروخان ومؤسسته الخيرية على التبرع بـ 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا، فى وقت كانت الحاجة فيه إليها أكثر من أى شئ آخر ، نحن ممتنون للغاية لهذا الدعم المقدم في أوقات الأزمات.

من جانبه قال شاروخان فى تصريحات له : “سوف نتغلب على هذه الأزمة إذا استمررنا في الحفاظ على جبهتنا موحدة.. أنا وفريقي مستعدون للمساعدة في المستقبل أيضاً”.

وسجلت الهند 30 ألفاً و254 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية ، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 9 ملايين و857 ألفاً و29 حالة.

ونقلت شبكة “إن دي تي في” عن الوزارة إنه تم تسجيل 291 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 143 ألفاً و19 حالة.