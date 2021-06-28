بنزيما يكرر إنجاز بلاتيني مع منتخب فرنسا

المستقلة/- فرض النجم كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا نفسه بقوة خلال مباراة سويسرا، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل كريم بنزيما هدفين في دقيقتين تقريبا ليقلب النتيجة إلى تقدم الديوك على سويسرا بنتيجة 2-1.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن مهاجم الديوك بات أول لاعب فرنسي يسجل هدفين على الأقل في مباراتين متتاليتين بالبطولات الكبرى (كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية)، منذ أن سبقه لهذا الإنجاز الأسطورة ميشيل بلاتيني.

ولفتت إلى أن بلاتيني سجل ثلاثية في شباك بلجيكا ثم هاتريك أمام يوغوسلافيا في مباراتين متتاليتين ببطولة يورو 1984.

يذكر أن كريم بنزيما سجل هدفين في المباراة الماضية ضد البرتغال في ختام منافسات الدور الأول.

واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة المثيرة جدا بالتعادل 3 ـ 3.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. “بعد 16 عاماً”.. طفلة المسلسل التركي نور تحتفل بزفافها

رياضية

أزبليكويتا يحقق رقما مميزا مع منتخب إسبانيا

اخر الاخبار

الرئاسي الليبي يطالب الدبيبة بالإسراع بحسم تعيين وزير للدفاع

رياضية

رونالدو يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد وداع يورو 2020

رياضية

كاتانيتش يقرر تقديم شكوى ضد التطبيعية

رياضية

سويسرا تطرد فرنسا من يورو 2020

رياضية

إسبانيا تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2020 على حساب كرواتيا

رياضية

إسبانيا تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2020 على حساب كرواتيا

اخبار مصر

مصر.. أخر تطورات الحالة الصحية لأرملة السادات

اخر الاخبار

استنفار للجيش السوري بعد قصف القاعدة الأمريكية

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى يبحث مع بلينكن في روما ملف سد النهضة الإثيوبي

اخر الاخبار

الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع غدًا

اخر الاخبار

فيديو.. شيرين عبدالوهاب تفجر مفاجأة بشأن التسجيل المسرب لوالد زوجها

اخر الاخبار

فيديو.. رد قاسي من زارا البلوشي على منتقدي ظهورها بالمايوه

اخبار فلسطين

كهرباء غزة تدخل شاحنات الوقود للقطاع وتوصيل الخدمة للمواطنين

اخبار فلسطين

السلطة الفلسطينية: سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في مقتل نزار بنات

اخر الاخبار

وفاة والد الفنان اللبناني إيوان بعد صراع مع المرض