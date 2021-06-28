بنزيما يكرر إنجاز بلاتيني مع منتخب فرنسا

المستقلة/- فرض النجم كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا نفسه بقوة خلال مباراة سويسرا، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل كريم بنزيما هدفين في دقيقتين تقريبا ليقلب النتيجة إلى تقدم الديوك على سويسرا بنتيجة 2-1.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن مهاجم الديوك بات أول لاعب فرنسي يسجل هدفين على الأقل في مباراتين متتاليتين بالبطولات الكبرى (كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية)، منذ أن سبقه لهذا الإنجاز الأسطورة ميشيل بلاتيني.

ولفتت إلى أن بلاتيني سجل ثلاثية في شباك بلجيكا ثم هاتريك أمام يوغوسلافيا في مباراتين متتاليتين ببطولة يورو 1984.

يذكر أن كريم بنزيما سجل هدفين في المباراة الماضية ضد البرتغال في ختام منافسات الدور الأول.

واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة المثيرة جدا بالتعادل 3 ـ 3.