“بنحضر أوراق الطلاق”.. انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، إنفصالها عن زوجها النجم المصرى تامر حسني، منذ فترة قصيرة ، بعد زواج استمر 8 سنوات، مشيراً إلى أنهما يحضران لأوراق الطلاق فى الوقت الحالى.

وكتبت بسمة بوسيل، عبر “ستوري إنستغرام”: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

وأضافت: “أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة… بالتوفيق”.

بسمة بوسيل تبلع من العمر 29 عاما ، وهى مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وقررت الاعتزال بعد أن تزوجت بنجم الجيل تامر حسني.

وبدأت بسمة في دراسة الإخراج بلندن على مدى ثلاث سنوات بمساندة زوجها ، حيث رشحها لإخراج أول أغنية على طريقة الفيديو كليب للفنانة المصرية علياء صبحي بعنوان “روق علينا” ، ثم اقتحمت مجال تصميم الأزياء وأطلقت خط أزياء يحمل اسمها”.

تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما “تاليا” 4 مايو 2013، ثم انجبا “أمايا” 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث “آدم” أكتوبر 2018.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان تامر حسني أغنية “كرهتني في الحب” والتي طرحتها شركة “روتانا” مؤخراً عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.