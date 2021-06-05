بلينكن: ملتزمون بترميم العلاقة مع الفلسطينيين

المستقلة /- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده ملتزمة بإعادة بناء علاقتها مع الشعب الفلسطيني.

وأردف بلينكن في تغريدة أن “الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة”.

وألح في تغريدة أخرى على “التزام الرئيس الأميركي بمكافحة معاداة السامية، وسط ارتفاع مقلق في الحوادث” بهذا الشأن.

وكان بلينكن أعلن في أيار الماضي، عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

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