بلومبرج: الأسواق الناشئة تبدء في التعافي

المستقلة /- بدأت الأسواق الناشئة في تسجيل مؤشرات تعافي حقيقية، وذلك بعد أن ارتفعت عملات وأسهم تلك الأسواق إلى أعلى مستوياتها في عامين، بدعم مع تسارع وتيرة النمو وحزم التيسير النقدي وإحراز تقدم في التوصل للقاح لعلاج فيروس “كوفيد-19″، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي.

وعلى الرغم من المخاطر التي تتعرض لها الأسواق الناشئة، فإن مؤشرات التقلبات آخذة في الانخفاض، كما أن توقيع أكبر اتفاق تجاري في العالم بين الصين ودول أسيا والمحيط الهادي يعزز من التوقعات الإيجابية.

ونقلت بلومبرج عن كيت جوكس، كبير المحللين الاستراتيجيين للعملات في سوسيتيه جنرال قوله إن المستثمرين سيراقبون الآن قرارات السياسة النقدية، والتي “ستظل ملائمة قدر الإمكان ونتوقع المزيد من التيسير خلال الشتاء”.