“بكلمات مؤثرة” محمد منير يرثي منتج معظم ألبوماته

المستقلة/ منى شعلان/ بكلمات مؤثرة ، رث الكينج محمد منير صديقة رجل الأعمال الراحل، هانى ثابت صاحب احدى شركات للإنتاج الغنائي والموسيقي الكبرى ، والذى رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي.

وكتبت منير ، فى تغريدة له قائلاً: “في كنسية قصر الدوبارة بجارن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني البير ثابت إلي مثواه الأخير..هل تعرف يا هاني كيف سأفقدك سأظل حتي لقاءنا أتذكرك واذكرك..بيننا عمر جميل وقدمنا معا أغاني خالدة لمصرنا التي نعشقها.

وكان هاني ثابت أنتج للنجم محمد منير 6 ألبومات، هي: (علموني عنيكي 1977، بنتولد 1978، شبابيك 1981 والذي حقق أعلى مبيعات في مصر، اتكلمي 1983، بريء 1986، وسط الدايرة 1987”.

وقد أحيا الكينج محمد منير ، منذ عدة أشهر حفلا لايف بمنزله ، وطمأن من خلاله جمهوره ومحبيه علي حالته الصحية ، بعد إجرائه عملية جراحية فى مفصل الحوض، وأكد أنه بصحة جيدة ، وحرص على توجيه الشكر لكل الأطباء الذين ساندوه وأشرفوا على علاجه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا الأمر هو من أعاده للحياة.

 

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

دراما رمضان 2021.. يحيى الفخراني يواصل تصوير مسلسل “نجيب زكي زركش”

اخر الاخبار

نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف لـ “المستقلة” حقيقة وثيقة زواج العندليب…

اخر الاخبار

فيديو.. باسم ياخور يروي تفاصيل نجاته من الموت المحقق

اخر الاخبار

بعد فشل”البرنسيسة بيسة” هل تصالح مي عز الدين جمهورها بـ”خيط…

اخر الاخبار

فيديو.. بسمة وهبة تتحدث عن تجربتها مع مرض السرطان وتوجه رسالة للرجال

اخر الاخبار

فيديو.. برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان الـ55.. وملك بوليوود يوجه رسالة لجمهوره

التعليقات مغلقة.