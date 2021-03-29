المستقلة /- القت مكافحة الاجرام في بغداد القبض على متهمين اثنين بحيازة المواد المخدرة والسرقة .

وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام :” ان مفارز مكتب الحبيبية ، بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، القت القبض على متهم وضبطت بحوزته (ثلاثة كيلوغرامات واربعين غراما) من مادة الحشيشة، و(مئة وثلاثة غرامات) من مادة الكريستال، وادوات تدخل بعملية التعاطي، ومسدسا نوع برونك 9 ملم “.

واضاف :”ان مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة ، القت القبض على متهم بسرقة اجهزة كهربائية تقدر قيمتها بـ (50 الف دولار امريكي) من احدى الشركات في منطقة الكرادة “.