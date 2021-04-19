بغداد : القبض على ارهابي وثلاثة متهمين بتجارة المخدرات

المستقلة /- القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي وثلاثة متهمين بتجارة المخدرات في مناطق متفرقة من بغداد .

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :” ان مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد ، القت القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وحيازة المخدرات، احدهم في منطقة الاعظمية ، والمتهمان الآخران في تقاطع حي اور – الكيارة ، بالجرم المشهود “.

واضاف :” ان مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية ، بالتنسيق مع الشرطة الاتحادية ، القت القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة (١/٤) ارهاب، في منطقة الشعلة”.