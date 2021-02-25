بغداد : القاء القبض على متهمين مطلوبين للقضاء بجرائم متنوعة

المستقلة /- أعلنت شرطة محافظة بغداد، عن القاء القبض على متهمين مطلوبين للقضاء بجرائم متنوعة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، ان “مفارز مديرية شرطة بغداد ضمن ممارساتها الأمنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية القت القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة، تنوعت بين ترويج المواد المخدرة والتزوير والاعتداء، ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلا عن ضبط ٢٥ مخالفا، و ٦ عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية”.