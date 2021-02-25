بغداد : القاء القبض على متهمين مطلوبين للقضاء بجرائم متنوعة

المستقلة /- أعلنت شرطة محافظة بغداد، عن القاء القبض على متهمين مطلوبين للقضاء بجرائم متنوعة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، ان “مفارز مديرية شرطة بغداد ضمن ممارساتها الأمنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية القت القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة، تنوعت بين ترويج المواد المخدرة والتزوير والاعتداء، ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلا عن ضبط ٢٥ مخالفا، و ٦ عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية”.  

وبينت الوزارة أنه “تمت إحالة جميع المتهمين إلى مراكز الاحتجاز لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خارجية فلسطين تدعو “الجنائية الدولية” لفتح تحقيق في “الجرائم الإسرائيلية”

اخر الاخبار

وفاة سفير سوريا السابق في الأردن متأثرا بكورونا 

اخر الاخبار

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اخبار الاردن

الأردن.. الأغذية العالمي يعتذر بسبب البسكويت المخصص للطلبة

اخبار مصر

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية وغذائية للجيش اللبناني

اخبار العراق

الرافدين يدعو وزارة الداخلية الى تزويده بقوائم المنتسبين لمنحهم السلف الالكترونية

اخر الاخبار

البصرة : القبض على 3 من مفتعلي نزاع عشائري وبحوزتهم اسلحة

اخر الاخبار

البصرة : القبض على 3 من مفتعلي نزاع عشائري وبحوزتهم اسلحة

اخبار مصر

وفاة رجل الأعمال المصري حسين صبور عن عمر يناهز 85 عاما

اخر الاخبار

الجوية العراقية تعلن عن جدول الرحلات الجوية الداخلية والخارجية يوم غد الجمعة

اخبار مصر

حفيد مبارك ينشر صورة في ذكري وفاته الأولي ويعلق عليها 

اخبار العراق

الصحة العراقية : أول دفعة من لقاح كورونا ستصل من الصين السبت المقبل

اخر الاخبار

استمرار هبوط اسعار الذهب بعد تعهد امريكا بالتزام سياسة تيسيرية

اخر الاخبار

الدولار الأمريكي يستقر قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات

اخر الاخبار

دراسة : لقاح فايزر فعال بدرجة كبيرة في منع الإصابة بمرض كوفيد-19

اخر الاخبار

غوغل تكشف عن ميزات جديدة لنظامي أندرويد للهواتف وأندرويد أوتو للسيارات

اخر الاخبار

تقارير : استوديو Krafton يطور إصدار جديد من لعبة ببجي موبايل 2