بعد هجومها على رامز جلال.. ما لا تعرفه عن أسيل عمران

بعد هجومها على رامز جلال.. ما لا تعرفه عن أسيل عمران

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الممثلة السعودية أسيل عمران ، اليوم الأحد، تريند مؤشر البحث العالمي “جوجل” بعد هجومها على الممثل المصرى رامز جلال، حيث اتهمته بفبركة برنامجه الشهير للمقالب، مؤكدة أنه يقلل من قيمة نجوم الفن ، وما يفعله يعد إهانة للفنانين ، على حد قولها.



وقالت عمران في حديثها لإحدى وسائل الإعلام “أنا ضد إهانة الفنان، وبالتحديد إذ تقدم به العمر” ، وشارك في برنامج المقالب بقصد الحصول على المال، فالحياة صعبة والفنان مثل أي إنسان عليه التزامات كثيرة ومن حقه تلبيتها”.

وتابعت : “إذا كان الفنان قد حصل على مبلغ مالي مقابل المشاركة في برنامج رامز، فمن الإنسانية مراعاة قيمته وعمره، وعدم إهانته تحت أي ظرف، وهذا سبب خلافي مع الفنان رامز جلال، فكيف أضحك على فنان في مثل عمر أبي وهو يتعرض لموقف مرعب”.

من هى أسيل عمران

هى ممثلة سعودية ، وتبلغ من العمر 31 عامًا،وولدت في عاصمة المملكة العربية السعودية “الرياض” ،وهي الأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران، وبدأت مشوارها الفني عام 2005 ونجحت في الجمع بين الغناء والتمثيل ، كما أنها دخلت مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 .



تزوجت أسيل عمران مرة واحدة من المذيع البحريني خالد الشاعر، لكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 عادت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر ولكنها انفصلت عنه في عام 2015 .

ورزقت منه بإبن وحيد أسمته وليد توفي بعد أيام قليلة من ولادته، وأوضح والده وقتها أنه كان يعاني من مشاكل بالقلب والمخ وهو مازال جنين داخل رحم والدته.

شاركت أسيل عمران الفنان المصرى تامر حسني في أحد كليباته وهو كليب “ناسيني ليه” وخطفت أنظار الجمهور العربي بأدائها التمثيلي ، حتى حازت على إعجاب الجمهور المصري .

وتعددت أعمال الممثلة السعودية أسيل عمران ، ولعل أبرز أعمالها هي : مسلسل أكون أو لا ، لو باقي ليلة ،سر الهوى ،اشوفكم على خير ، العافور ، ريحانة ،مدينة البطاريق ،قابل للكسر ، حياة ثانية ، اليوم الأسود ، غرابيب سود،هارون الرشيد.

فى سياق آخر ، شاركت اسيل عمران ، مؤخرا بحضور مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في مصر بدورته الرابعة واختتم فعالياته يوم الجمعة الماضية ،و أعلنت عمران على هامش لقاء تلفزيوني لها أنها ستخوض تجربة تمثيلية من خلال مسلسل مصري باللهجة الخليجية.

وقالت عمران إن المسلسل من المقرر أن يبدأ تصويره في لبنان خلال الفترة المقبلة، ويتكون العمل من 10 حلقات، مبينة أن المسلسل ينتمي لنوعية الرعب والإثارة، ويتولى كتابته وإخراجه فريق مصري، وستمثل فيه باللهجة الخليجية.