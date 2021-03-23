بعد زيارته لمصرف الرافدين.. علاوي يوجه بتطبيق الاتمتة على العمل المصرفي

المستقلة/- وجّه وزير المالية علي علاوي، بتطبيق نظام الأتمتة على العمل المصرفي بأسرع وقت ممكن.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستلقة نسخة منه، اليوم لثلاثاء، أنه “أجرى وزير المالية علي علاوي والسيدة طيف سامي وكيل الوزارة، زيارة تفقدية إلى مصرف الرافدين (الإدارة العامة) يوم أمس الاثنين، للاطلاع على سير عمل المصرف وجودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجاز المعاملات المصرفية للزبائن”.

وأضاف البيان، “حيث وجه الوزير بتطبيق نظام الأتمتة على العمل المصرفي بأسرع وقت ممكن أسوة بالمصارف العالمية الرصينة لتقديم خدمات افضل للمواطن العراقي”.

ودعا الوزير بحسب البيان، إلى “إعادة اعمار فروع المصرف لتليق بمكانته العريقة”.

واوعز الوزير، إلى “منح قروض للمشاريع ودعم رجال الاعمال وإعادة النظر بآليات الاقراض”.

وأوضح البيان، “كما تطرق الوزير إلى كيفية تطوير آليات العمل وفق الوسائل المعمول بها دوليا ومواكبة الحداثة لجميع انشطة المصرف”.

واستمع علاوي إلى المشاكل والمعوقات التى تواجه موظفي المصرف و وضع الحلول بما يضمن إزاحة كافة الصعوبات، واطلع خلال الزيارة على آلية انجاز معاملات المواطنين، ووجه بتذليل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ العمل بالدقة والسرعة المطلوبة وفق التعليمات السارية، وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة عمل الوزارة لمتابعة دوائرها وتشكيلاتها لضمان سرعة انجاز المعاملات سيما المتعلقة بالمواطنين والموظفين، وفق البيان.

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