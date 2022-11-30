بعد زيارة السوادني الى طهران ..انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً في البورصة المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار 149.450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 149.350 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.

 

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