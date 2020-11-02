بعد ازمة الرسوم المسيئة.. كيف سيفوز ترامب وبايدن بأصوات المسلمين في أمريكا

المستقلة/- يشهد العالم الإسلامي في الوقت الراهن، حالة غضب عارمة إثر الرسوم المسيئة للرسول التي نشرتها صحيفة “تشارلي إبدو” الفرنسية، وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون في ضوء مقتل مدرس التاريخ والجغرافيا صامويل باتي، لعرضه الرسوم المسيئة في أحد الفصول الدراسية، وهجوم نيس الإرهابي الذي هز فرنسا الأسبوع الماضي.

ووسط حالة الغضب هذه، أثيرت تساؤلات حول موقف الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمعروفة مواقفه المعادية للهجرة والبلدان الإسلامية، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، والذي له تاريخ كبير أثناء توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، مع دعم صعود وتنامي التيارات المتطرفة في الشرق الأوسط.

وتشير الاستطلاعات إلى أن العامل الديني له دور حاسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصة أن التيار الديني في الولايات المتحدة شأنه شأن التيارات الدينية في العالم له قدرة هائلة على تجنيد وحشد أتباعه، من أجل التوجّه إلى صناديق الاقتراع في دولة تظل فيها نسبة التصويت متوسطة.

ومن غير المستبعد، أن يلجأ ترامب بدعم من التيار الديني إلى التشكيك في نتائج التصويت عن طريق البريد إذا لم يستطع خصمه حسم نتيجة الاقتراع بفارق كبير.

وتحت عنوان: “لمن سيصوت المسلمون في أمريكا”، حاولت مجلة “كونفرسيشن” البريطانية-الأمريكية، وضع سيناريوهات عديدة لهذا الأمر وفي ضوء علاقة الجالية المسلمة في الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية.

وقالت المجلة إنه على الرغم من أن الجالية المسلمة في الولايات المتحدة تمثل أقلية هناك، إلا أنها لديها تأثيرًا ملحوظًا في مسار العملية الانتخابية، خاصة في الولايات ذات الآراء المذبذبة المعسكرين الديمقراطي والجمهوري.