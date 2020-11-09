بعد إنطلاق عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل “عهد الدم” لباسل خياط

المستقلة/ منى شعلان/ انطلقت مساء أمس الأحد ، أولى حلقات المسلسل اللبناني الجديد “عهد الدم“، للفنان باسل خياط ، على شبكة قنوات mbc ، بعد عرضه عبر منصة شاهد VIP بأشهر، حيث حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية جدًا عبر المنصة.

و تدور أحداث المسلسل في إطار تراجيدي، ويتكون من 10 حلقات ، حول الأسباب التي تدفع أب لأسرة عادية للتحوّل إلى مجرم والتحوّلات التي تصيب حياته التي ربما تدفعه لذلك، ويقدم باسل خياط شخصية تسمى “سليم” بينما تقدم نادين حسين شخصية “مايا”.

تم تصوير عدد من مشاهد المسلسل بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى صغر حجم المسلسل حيث أنه مكون من 10 حلقات، وهو مأخوذ عن مسلسل أجنبي له نفس العدد.

“عهد الدم” من بطولة باسل خياط، نادين تحسين بك، رودني حداد، ندى أبوفرحات، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، وسام فارس، رودريغ سليمان وغيرهم، وهو من تأليف إياد أبوالشامات، إخراج كريم الشناوي، وإنتاج Eagle Films جمال سنان وMbc Studios.

ويعد مسلسل “الكاتب” آخر أعمال باسل خياط الفنية، وعرض في شهر مايو العام الماضي، وجسد فيه شخصية الكاتب يونس جبران الذي يُتهم بجريمة قتل عشيقته، ويدخل في العديد من المشاكل والتحقيقات.

وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، نقولا دانيال، جبريال يمين، فادي أبي سمرا، فادي أبو سمرة، تأليف وإخراج رامي حنا.