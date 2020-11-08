بعد إصابته بكورونا.. الفنان المصري فايق عزب يصاب بمرض “مارسا”

المستقلة/ منى شعلان/ أصيب الفنان المصري فايق عزب ، بمرض نادر يسمى “مرسا ” ، حسبما أعلن الناقد السينمائي مجدي الطيب، المصاب بفيروس كورونا المستجد ، عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت مجدي الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”يعيشون بيننا فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ماقدموه لنا، فايق عزب الجميل وأنا في غرفة العناية التي أرقد فيها بمستشفى العجوزة، إحدي مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيوس الكورونا، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذك كان مصاباً بالكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه مارسا”.

أضاف: “وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت انه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجه ، وهو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تماماً لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا”.

وتابع : “في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب. أما أعراض الإصابة بالمرض؛ فمنها الإصابة بعدوي على سطح الجلد، ويصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار، ومليئة بالصديد، ويصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم. ويمكن أن تتحول هذه البكتريا المتواجدة على الجلد إلى خراج ويجب علاجه عن طريق الجراحة، وإلا يتعرض الشخص للخطر وتتسبب في حدوث مشاكل في القلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم”.

واختتم : “كما نرى فإن طرق الوقاية من مرض مارسا تتشابه تقريباً مع طرق الوقاية من مرض الفيروس التاجي كورونا ، شفاك الله وعافاك فناننا القدير لتعود وتجلجل بصوتك المميز وأدائك التمثيلي العملاق”.

وقد أعلنت زوجة الفنان المصرى فايق عزب ، منذ فترة قصيرة ، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات العزل بالقاهرة.

فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، نال جائزة أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

عمل الفنان فايق عزب بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية والمساعدة ، ومن أشهر أعماله: مسلسل سلسال الدم ، العصيان ، الأسطورة ، سوق العصر ، ولد الغلابة، وفيلم غبي منه فيه مع الفنان هانى رمزى ، وفيلم السادات مع النجم الراحل أحمد زكى.