بعد إصابتها بكورونا مرتين.. نقل الفنانة المصرية فاطمة الكاشف إلى المستشفى

المستقلة/- منى شعلان/ تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية فاطمة الكاشف وتم نقلها إلى أحد المستشفيات وذلك بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية على التوالي.

وكتبت الكاشف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك”: “أنا الآن في المستشفى محجوزة لأني تعبانة جدا الأكسجين قل في الدم عن طبيعته ربنا يستر أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكي وسيادة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة ربنا يحفظكم بخير وصحه يارب العالمين ويشفي كل مريض أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم”.

وسبق، وكتبت الكاشف منشورا أخر قائلة: “يمكن يكون ده اخر بوست أكتبه، أتمنى أن تدعوا لي بالرحمة والمغفرة، ولا تنسوني بالدعاء، الله أعلم النهاية إمتى؟.. الحمد لله، أنا سعيدة بمحبتكم جداً، ده رزق من ربنا كبير، ربنا يراضيكم بكل الخير يارب، راضية بكل اللي يجيبه ربنا، ويا رب يكون ربنا راضي عني هو ده المهم ويحسن خاتمتي، اللهم آمين”.

وتابعت فاطمة الكاشف: “اليوم للأسف أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية على الرئة للمرة الثانية إصابتي بالكورونا، أنا تعبت جداً، يا رب اشفيني واشفي كل مريض يا رب العالمين، دعواتكم يا أحبابي لأني اليوم تعبانة جداً، وربنا يحفظكم من الفيروس اللعين، خلوا بالكم أرجوكم الموضوع صعب جداً والله، وربنا يرفع عن العالم أجمعين هذا الوباء الذى حصد أرواح كثيرة ومازال، ربنا يستر، أعذروني أصدقائي وأحبابي مش قادرة أرد على التليفون غصب عني، دعواتكم الطاهرة”.