برشلونة ينهي صفقة أجويرو

المستقلة/- أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، في صفقة انتقال حر.

وقال النادي الكتالوني خلال بيان رسمي “أجويرو وقع على عقد حتى موسم 2022-2023، وبشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو”.

وأكد البارسا أن أجويرو سيوقع على العقد، خلال حفل مباشر في الساعة السادسة بتوقيت إسبانيا، سيعقبه حفل تقديمي ومؤتمر صحفي.

وودع أجويرو مانشستر سيتي، بالخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام تشيلسي يوم السبت الماضي (1-0).

لكنه ساهم في حصد العديد من الألقاب على مدار مسيرته مع السيتزينز التي امتدت إلى 10 أعوام، وكان آخرها لقبي البريميرليج وكأس الرابطة هذا الموسم.

يشار إلى أن الإصابة أبعدت المهاجم الأرجنتيني عن معظم مباريات السيتي في الموسم المنقضي، إلا أنه يأمل استعادة عافيته عندما يزامل مواطنه وصديقه ليونيل ميسي قائد البارسا.

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