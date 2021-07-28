برشلونة يضم مهاجم غرناطة

المستقلة/- أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي قبل قليل، عن إتمام تعاقده مع لاعب نادي غرناطة، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر النادي الكتالوني، بيانا رسميا يعلن خلاله تعاقده مع المهاجم أنطونيو أراندا في صفقة انتقال حُر، بعد نهاية مُدة عقده مع نادي غرناطة.

أنطونيو أراندا كان لديه عقد مع غرناطة ينتهي بحلول 30 يونيو 2021، ومن المقرر أن يشارك مع فريق برشلونة ب بداية من الموسم المقبل 2021\2022،

وبحسب ما ورد في بيان نادي برشلونة، فقد وقع أنطونيو أراندا مع البلوجرانا على عقد لمدة موسمين مقبلين، بجانب وجود خيار التجديد لموسم إضافية.

ووضع نادي برشلونة شرطا جزائيا في عقد الوافد الجديد أنطونيو أراندا، بقيمة 50 مليون يورو على أن يرتفع قيمته إلى 100 مليون يورو في حالة وصول اللاعب إلى الفريق الأول.

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