برشلونة يثق في قدرته على ضم هذا اللاعب

المستقلة/- كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا عن مصير صفقة انتقال الهولندي ممفيس ديباي، لاعب ليون، إلى صفوف برشلونة، هذا الصيف.

وينتهي عقد ممفيس ديباي مع ليون بنهاية يونيو/حزيران الجاري، وقد أعلن بالفعل أن تجربته المقبلة ستكون في فريق آخر.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “لا يزال برشلونة واثقا من إتمام صفقة ممفيس ديباي، بعد أن عرض عليه عقدا لمدة 3 سنوات”.

وأضاف “النادي والوكلاء يشعرون بالتفاؤل، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق كامل، يجب إنهاء بعض التفاصيل الأخرى”.

ويستعد ممفيس ديباي حاليا مع منتخب بلاده لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو/حزيران الجاري.

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