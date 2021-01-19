برشلونة يتخذ قرارا بخصوص إيقاف ميسي

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(المستقلة) اتخذ نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن العقوبة التي أصدرتها لجنة المسابقة بالاتحاد الإسباني ضد نجمه ليونيل ميسي.

وقررت اللجنة إيقاف ميسي مباراتين، بسبب طرده مباشرة عقب الاعتداء دون كرة على أسيير فيلاليبري، لاعب أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي خسره البارسا 3-2 الأحد الماضي.

وقال نادي برشلونة، في بيان رسمي، إنه سيستأنف ضد عقوبة ميسي، الذي لم يسبق له الحصول على بطاقة حمراء مع الفريق قبل هذه الواقعة.

ويغيب النجم الأرجنتيني وفقا لهذه العقوبة عن مباراة كورنيلا، الخميس المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مواجهة إلتشي، الأحد المقبل، في الجولة 20 من الليجا.

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