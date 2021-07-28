برشلونة يتخذ إجراءات صارمة ضد لاعبه

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن إجراء جديد سيتخذه برشلونة تجاه لاعبه الشاب إلياكس موريبا، بسبب تعنته في ملف تجديد عقده.

ويتمسك موريبا (18 عاما) بوجود ضمانات لمشاركته أساسيا مع برشلونة من أجل تجديد عقده، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة سيستبعد موريبا من رحلة الفريق الأول إلى ألمانيا، والتي ستنطلق ظهر اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة سيطير إلى ألمانيا عقب الجلسة الصباحية التي سيعقدها رونالد كومان مع الفريق، ولن يكون موريبا ضمن قائمة اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي وموريبا عملا خلال الساعات الماضية على محاولة التوصل لاتفاق، حتى ولو على الحد الأدنى من الشروط، من أجل السماح للاعب بالانضمام للمجموعة، لكن الأمور ظلت بعيدة، قبل ساعات قليلة من الرحلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة ينوي إهمال موريبا وسيتم إرساله للفريق الرديف كنوع من الضغط عليه من أجل التجديد.

ويدرك موريبا جيدا أن الاستمرار لمدة أسبوع جديد بعيدًا عن الفريق الأول، سيكون له تأثير سلبي على تواجده ضمن خطط كومان في الموسم المقبل.