بدء اجتماع القمة بين الملك عبدالله الثاني وعباس في العقبة

المستقلة /- بدأ، قبل قليل، اجتماع القمة بين الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، في مدينة العقبة، للتشاور حول مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.

وأكد الملك على موقف المملكة الثابت من دعم القضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وكما جدّد، تعازيه الحارة بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.

وشكر عباس الملك على مواقفه الداعمة للموقف الفلسطيني، ولحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن المواقف الداعمة وآخرها تأكيد جلالته على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل، تؤكد عمق العلاقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.