بحلول الربيع..70٪ من سكان الدول المتقدمة سيحصلون على لقاح كورونا

يتوقع “جولدمان ساكس” أن يحصل 70% من سكان الدول المتقدمة على لقاح “كورونا” بحلول الربع الثاني من 2021، وفقاً لموقع “بيزنس إنسايدر”.

كما يتوقع البنك أن تبدأ الفئات الأكثر عرضة للخطر من فيروس “كورونا” في الولايات المتحدة في الحصول على اللقاح في منتصف ديسمبر، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى فوائد صحية كبيرة بحلول الربع الأول من 2021 يتبعها تطعيم واسع النطاق اعتباراً من أبريل.

ويشير التقرير أن نصف سكان بريطانيا سيحصلون على اللقاح بحلول مارس، إذ وافقت المملكة المتحدة على استخدام لقاح “فايزر” و”بيونتك” بدءاً من الأسبوع المقبل.

كما يتوقع حصول جزء كبير من الأشخاص في كافة الأسواق المتقدمة الكبرى على اللقاح بحلول خريف 2021.

ويتوقع “جولدمان ساكس” وصول اليابان والاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى هذا المستوى من التحصين بحلول مايو.

فيما يتوقع بدء التلقيح للأطفال دون سن 12 عامًا على مستوى العالم اعتبارًا من أكتوبر 2021.