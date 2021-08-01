بتوجيهات من السيسى: مصر تستقبل الطفلة الفلسطينية بيان بمعهد ناصر للعلاج “صور”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الطفلة الفسلطينية “بيان محمود” المصابة بمرض جلدي نادر، مساء اليوم الأحد بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقي العلاج وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

IMG-20210801-WA0021

وأوضحت الوزيرة، أنه تم نقل الطفلة من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان في استقبالها مدير مستشفى معهد ناصر وفريق طبي، يضم أطباء وممرضين في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة)، مؤكدة أن الطفلة الفلسطينية خضعت إلى الكشف الطبي الأولي فور وصولها للمستشفى.

IMG-20210801-WA0022

وأضافت أنه جارى إجراء عدة فحوصات للطفلة “مناعية، ومعملية” ، لتشخيص حالتها بصورة دقيقة، والبدء في تلقي العلاج اللازم، لافتًة إلى أن الطفلة تخضع إلى الرعاية الصحية الفائقة والمتابعة الطبية المستمرة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعة استجابتها للعلاج.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي،  استجاب إلى مواطن فلسطيني يستغيث لعلاج نجلته البالغة 7 سنوات، ووجه بعلاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة على نفقة الدولة، حيث تعاني الطفلة من منذ ولادتها من مرض جلدي نادر

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تصرف عصابات.. نائب عن “حزب الله” يعلق على أحداث خلدة

اخر الاخبار

عون يطالب الجيش بهذه الإجراءات لإعادة الهدوء لخلدة

اخر الاخبار

بتوجيهات من السيسى: مصر تستقبل الطفلة الفلسطينية بيان بمعهد ناصر للعلاج “صور”

اخر الاخبار

الأردن يسمح بدخول سائقين عالقين عبر جابر مع سوريا

اخر الاخبار

السعودية تعلن اعتماد 11 جامعة مصرية لأول مرة

اخر الاخبار

السعودية.. السديس يكشف عن مفاجأة كبرى في تاريخ رئاسة الحرمين

اخر الاخبار

حرية التعبير في العراق ..وحوارات القنوات الفضائية!!

اخر الاخبار

حرية التعبير في العراق ..وحوارات القنوات الفضائية!!

اخر الاخبار

الجيش السوري يكثف هجومه على مناطق في درعا

اخر الاخبار

تفعيل قرار منح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين بالإمارات “فيديو”

اخبار العراق

بابليون: تجاهل دعوتنا الى اجتماع رئيس الوزراء لايتفق ومبادئ الشراكة السياسية

اخر الاخبار

أبو الغيط يناقش مع لعمامرة التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر

اخبار العراق

محافظ كربلاء: 6 الاف عائلة نازحة اندمجوا مع الاهالي

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تضع حجر الاساس لبناء مدرسة للنازحين في كربلاء

اخر الاخبار

بدور البراهيم تحصل على هدية فاخرة من إحدى صديقاتها

اخبار العراق

قتل احد الشيوخ في مركز العمارة

اخبار العراق

اكثر من 15 الف طالب يبدأون امتحانات الثالث المتوسط في ميسان