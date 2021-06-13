بتمويل من المحافظة.. النقل تباشر عملية تأهيل خط سكك الانبار

المستقلة/- باشرتْ وزارة النقل، إعمار وتأهيل خط سكة حديد محافظة الانبار، بالتزامن مع بدء عمليات الكشف عن الالغام على خط السكة للقطاع (جباب – القائم).

وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد في الوزارة طالب جواد كاظم الحسيني في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “ملاكات الشركة تمكنت وبالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة الانبار من انجاز عملية الصب النهائي لـ 8 روافد كونكريتية عملاقة لمشروع مد خط سكة حديد على نهر جسر الورار كم 111 في الرمادي المتضررة، ضمن خط سكة حديد (بغداد ـ القائم ـ عكاشات) بتمويل من قبل مجلس محافظة الانبار”، منوها بان “طول الرافد بلغ 34مترا وبعرض اكثر من 2متر وتعتبر هذه العملية الاخيرة بمد الروافد لتتخللها عملية مد قضبان السكة من اجل سير قطارات المسافرين والبضائع”.

واضاف الحسيني، ان “الملاكات الهندسية في السكك الحديد شرعت باطلاق حملة للكشف عن الالغام على خط السكة للقطاع ( جباب – القائم) بمعية مفرزتي الجيش وشرطة سكك القائم وتم رفع وتفجير جميع الألغام الموجودة فيها وأصبح الخط مؤمنا وصالحا للسير”، مشيرا الى ان “خطة اعدت من قبل الوزارة لإعادة تأهيل خطوط السكك في جميع المحافظات، لاسيما التي تضررت نتيجة الاعمال الارهابية، لذا كان من الضروري العمل على عودة الحياة الى المناطق المحررة وفي اطار البرنامج الاصلاحي للقرارات والاجراءات الداعمة للنهوض بواقع الشركة بمفاصلها كافة وجعلها من الشركات الرابحة دعماً للاقتصاد الوطني”.

وتابع مدير الشركة العامة للسكك، ان “الجهد الهندسي والفني في السكك تمكن من إعادة مد خطوط السكة من محطة مجمع القائم إلى موقع كسارات القائم، بالاضافة الى نقل قابلوات أسلاك الكهرباء ومضخات ومعدات مشروع ماء السكك في مجمع حصيبة السكني والتي تعرضت للقصف أثناء العمليات العسكرية الى موقع دائرة سكك القائم ومركز شرطة السكك فيها لغرض المحافظة عليها ولتأهيل المنطقة ورفع كفاءة خط السكة (بغداد – القائم)”.

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