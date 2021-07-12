بايرن ميونخ يرفض ضم لاعب الهلال السعودي

المستقلة/- رفض العملاق الألماني بايرن ميونخ، التعاقد مع أحد نجوم الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

نجوم الهلال، أبدعوا في العامين الماضيين، حيث قادوا الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بـ4 بطولات، من بينها دوري أبطال آسيا، مع احتلال المركز الرابع، في كأس العالم للأندية.

ووفقا لصحيفة “ليبيرو” البيروفية، لفت البيروفي أندريه كاريلو، جناح نادي الهلال، أنظار عمالقة أوروبا إليه، بعد تألقه في كوبا أمريكا 2021.

وكاريلو سجل هدفين وصنع أسيست، ليقود بيرو، لاحتلال المركز الرابع، في بطولة كوبا أمريكا 2021، التي استضافتها البرازيل.

وكشفت الصحيفة، عن أن مسؤولي بايرن ميونخ، أعجبوا بإمكانيات نجم الهلال “الفنية”، حيث خططوا للتعاقد معه، بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن العملاق الألماني، تراجع في آخر لحظة، في ضم كاريلو، من الهلال؛ بسبب “عمره”، حيث أكمل الـ30 سنة، في الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم البيروفي الكبير، يشعر بالراحة والسعادة، داخل نادي الهلال، والذي يرتبط بعقد معه، حتى 30 يونيو/حزيران 2023.

جدير بالذكر أن كاريلو، انضم إلى نادي الهلال، في صيف 2018، قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم ببنفيكا البرتغالي.

ومنذ الانضمام إلى الهلال، سجل كاريلو، 20 هدفا وصنع 21 آخرين، خلال 109 مباراة رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.