بالوتيلي قريب من الدوري المصري

(المستقلة) اقترب المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري الممتاز، في صفقة انتقال حر، قبل بداية الموسم الجديد من المسابقة.

وانتهى عقد بالوتيلي مع بريشيا الإيطالي بنهاية الموسم الماضي عقب هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، ليصبح بلا ناد.

وأكد موقع “فوتبول إيطاليا” أن بالوتيلي قريب من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويأتي التحرك نحو بالوتيلي بناء على طلب رودلفو أروابارينا، المدير الفني الأرجنتيني الجديد لفريق بيراميدز.

وسبق للمهاجم الإيطالي صاحب الـ30 عاما أن لعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة، على رأسها ميلان وإنتر وليفربول ومانشستر سيتي.