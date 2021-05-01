بالفيديو.. محرز يسخر من لاعب باريس سان جيرمان

المستقلة/- كشف مقطع فيديو عن سخرية نجم مانشستر سيتي رياض محرز، من لاعب باريس سان جيرمان، ميتشيل باكير، في مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وشهدت المباراة تدخلا عنيفا من إدريسا جاي لاعب باريس على إلكاي جندوجان لاعب وسط السيتي تسبب في طرده في الدقيقة 77.

وأثناء سقوط جندوجان اجتمع لاعبو الفريقين حوله ومعهم الحكم الألماني فيليكس بريش، ونشرت إذاعة “راديو مونت كارلو” مقطع فيديو كشف حوار ساخن في تلك اللقطة بين محرز وباكير.

وقال محرز للحكم: “اذهب وتحقق من اللعبة في الفيديو”، وحينها تدخل باكير الذي قال للنجم الجزائري: “لماذا تطلب ذلك؟ أنت لم ترَ شيئا”.

محرز رد بقوة على الظهير الهولندي صاحب الـ20 بقوله: “اذهب إلى هناك، من هو هذا الرجل أصلا؟”.

يذكر أن “راديو مونت كارلو” سربت مقطع فيديو ثان ظهر فيه إدريسا جاي بعد طرده وهو ينتقد زملائه بشدة، بسبب طريقة لعبهم السلبية أمام السيتي.

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