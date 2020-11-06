بالصور.. منتخب العراق يجري أولى وحداته التدريبية استعدادا للأردن وأوزبكستان

(المستقلة) أجرى منتخب العراق، الجمعة، أول وحدة تدريبية في ملعب الشعب الدولي، بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة الأردن واوزبكستان وديا في معسكره بالإمارات يومي 12 و17 من الشهر الحالي.

وقادَ المدرب السلوفيني، كاتانيتش، الوحدة التدريبية الاولى بحضور جميع اللاعبين المدعوين للقائمة، اضافة الى المحترف في صفوف السيلية، مهند علي.

وشهدتْ الوحدة التدريبية تواجد العديد من القنوات الفضائية والصحف والوكالات الإخبارية، ومواقع التواصل الالكترونية، وجمع من الزملاء الصحفيين.

وتستمرُ تدريبات المنتخب الوطني على اديم ملعب الشعب يومي السبت والأحد، على أن يغادر الوفد إلى الامارات يوم الإثنين الموافق التاسع من هذا الشهر.