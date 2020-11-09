بالصور.. بعثة منتخب العراق تصل الإمارات

(المستقلة) – وصلت بعثة منتخب العراق إلى دولة الإمارات، استعدادا للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويخوض منتخب العراق خلال معسكره في الإمارات مباراتين وديتين أمام الأردن في الـ12 من الشهر الجاري، وضد أوزبكستان في الـ17 من الشهر ذاته.

وانطلقت الطائرة الخاصة ببعثة “أسود الرافدين” من مطار بغداد الى دبي في تمام الساعة السابعة مساء.

وتخلف عن وفد المنتخب، كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومدرب اللياقة البدنية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وضرغام اسماعيل وريبين سولاقا بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يلتحق بشار رسن وهمام طارق بالفريق مباشرة إلى الإمارات في وقت لاحق اليوم، فيما من المقرر أن يصل علي عدنان صباح يوم غد الثلاثاء.