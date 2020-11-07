بالصور.. الكاظمي يزور تدريبات منتخب العراق

(المستقلة) – قام مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، بزيارة تدريبات “أسود الرافدين”، في ملعب الشعب الدولي، مساء اليوم السبت.

ويخوض منتخب العراق حصصا تدريبية قبل السفر إلى معسكره في الإمارات، الإثنين المقبل، والذي يتخلله وديتين ضد الأردن وأوزبكستان.

ويعد الكاظمي أول رئيس وزراء عراقي يزور تدريبات المنتخب الوطني.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأردني في 12 من الشهر الحالي، ثم يواجه أوزبكستان يوم 17، وذلك تحضيرا للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستستأنف بداية العام المقبل.

وبدأ “أسود الرافدين” حصته التدريبية الثانية، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء في التجمع الأول من نوعه بعد جائحة كورونا.