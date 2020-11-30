بالصور.. اقتراب الانتهاء من ملعب النادي البحري

(المستقلة) أكد اللواء علاء صابر، رئيس الهيئة الإدارية للنادي البحري، وصول ملعب النادي إلى مراحل متقدمة.

وأشار صابر إلى انتهاء إكساء الثيل ونصب كراسي المدرجات، وأضاف أن العمل متواصل حاليا لإكمال سقف المدرجات الذي تم اختياره على شكل خيمة كجزء من تراث وتاريخ مدينة البصرة.

وشدد علاء صابر على أن الأعمال المقبلة تتركز بتأهيل واجهة النادي وإظهارها بالشكل الذي يليق بسمعته وتاريخه كأحد الأندية العراقية التي قدمت العديد من الأسماء التي ساهمت بإعلاء الحركة الرياضية، ورفعت علم العراق في العديد من المحافل الدولية، فضلا عن إنجازاتها على الصعيد المحلي.