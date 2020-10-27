بالارقام ... الاردن يسجل انخفاضاً بالتعافي من فيروس كورونا بنسبة 13%

المستقلة/- مع ازدياد معدلات الاصابة اليومية في الاردن، شهد شهدت المملكة انخفاضاً بنسبة التعافي من فيروس كورونا لتصل إلى 13.6% من أجمالي الاصابات.

وتبقى في البلاد 46,923 حالة نشطة من أصل 55,055 إصابة تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء، بزيادة 2337 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

وحسب بيانات الوزارة، فقد توفي 39 شخصا بسبب فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة الوفيات 624 المسجلة رسمياً بداخل الاردن.

كما أن الاردن قد بدأت باتاخذ مجموعة من التدابير الامنية لتخفيف معدلات الاصابة اليومية بين المواطنين منها فرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة حتى نهاية كل عام، كما استبعد مدير عمليّات خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد مازن الفراية، يوم الاحد، خيار الحظر الشامل لفترة طويلة.