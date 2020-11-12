بالأرقام.. ميسي يتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس

(المستقلة) نشر نادي برشلونة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إحصائية تفيد بتفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البارسا وقائده، على أندية أوروبية كبرى، يتقدمها ريال مدريد ويوفنتوس.

وأعاد حساب برشلونة نشر إحصائية لشبكة “ESPN” العالمية، تكشف تفوق ميسي على ريال مدريد ويوفنتوس في الركلات الحرة المُسجلة خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

ميسي أكثر من سجل ركلات حرة في آخر 10 مواسم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بتسجيله 33 هدفا من ضربات ثابتة بقميص برشلونة

ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني بتسجيل 31 هدفا من ركلة ثابتة على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، ويحل ريال مدريد ثالثًا بتسجيل 26 ضربة ثابتة.

يذكر أن روما احتل المركز الرابع، بتسجيله 24 هدفا من ركلة ثابتة على مدار العِقد الأخير.