باسم مغنية يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

المستقلة/- منى شعلان/ وجه الفنان اللبناني باسم مغنية ، الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بعد حصوله على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر باسم مغنية صورة لبرج خليفة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وكتب قائلاً: “أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الاقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين”.

وسبق وحصل عدد كبير من الفنانين على الإقامة الذهبية، أبرزهم راغب علامة، محمد رمضان، لطيفة، هاني شاكر وزوجته، بوسي شلبي، نيللي كريم، هالة سرحان، إيناس الدغيدي، تيم حسن، وفاء الكيلاني، مي حلمي، خالد سليم، مي حمدان، ميس حمدان، محمد سامى، مى عمر، وآخرين.