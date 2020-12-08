باسم مغنية عن وفاة والده: كتير صعبة

المستقلة/ منى شعلان/ رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، والد الفنان اللبناني باسم مغنية، ونعاه “مغنية” بكلمات مؤثرة ، وذلك عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “أنا كتير موجوع يا يبي.. كتير صعبة”.

وفى سياق آخر ، شارك باسم مغنية ، مؤخراً في حكاية “لازم أعيش”، من المسلسل المصرى “إلا أنا”، وهي حكاية من عشر حلقات ، و قصصه مقتبسة من أحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.

و”لازم أعيش” من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم الأحمدي، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف.