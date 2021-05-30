باسل كوركيس : استراحة المنتخب الوطني في بغداد ستكون قصيرة

المستقلة /- أكد باسل كوركيس المدير الاداري للمنتخب العراقي لكرة القدم، أن وفد منتخب العراق عاد اليوم الى بغداد بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي تخللته مباراتان وديتان.

وقال كوركيس في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد، ان استراحة المنتخب في بغداد ستكون قصيرة لزيارة اللاعبين اهاليهم ليكونوا مهيئين للمغادرة بداية الشهر المقبل إلى البحرين.

واضاف ان المنتخب سيغادر في الأول من شهر حزيران المقبل متوجها إلى البحرين بطائرة خاصة لخوض المباريات الثلاثة المتبقية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واشار الى ان المنتخب سيبدا تدريباته تحت اشراف المدرب كاتانيتش فور وصول المنتخب الى البحرين.

وبين ان الفريق العراقي سيواجه المنتخب الكمبودي في السابع من شهر حزيران المقبل، وبعدها بأربعة أيام سيواجه هونغ غونغ، ويختتم آخر المباريات أمام إيران، في الخامس عشر من الشهر المقبل.

وخاص المنتخب العراقي مباراتين وديتين خلال معسكره التدريبي في البصرة، تعادل في الاولى مع منتخب طاجاكيستان من دون اهداف، وفاز في الثانية على النيبال بستة أهداف مقابل هدفين.