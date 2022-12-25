باحث : تقرير السفيرة الامريكية حول اداء السوداني كان ايجابيا

المستقلة / متابعة /- اكد الباحث بالشأن السياسي سمير عبيد ، ان السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانسكي كانت قد ارسلت تقريرها لواشنطن حول اداء حكومة الجديدة ومدى تعاطي السوداني مع المجتمع الدولي ، مشددا على ان التقرير كان ايجابيا .

وقال عبيد في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد، ان مصدرا دبلوماسيا كشف له ، ان تقييم السفيرة لاداء الحكومة تقييما متوسطا ، فيما اشرت الى عدم وجود انسجام بين الفرقاء العراقيين ، مطالبة بدعم بدعم السوداني .

وكانت (المستقلة) قد اجرت استبيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ، اظهر أن اغلبية المشاركين غير متفائلين بحكومة محمد السوداني، مشيرين الى أنها لم تنجح حتى الان في تطبيق المنهاج الوزاري الذي وضعته لنفسها، ومرجحين عدم تحقيقها انجازات واضحة مستقبلا.

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