باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول

المستقلة /- كشف علماء أمريكيون عن التركيبة الأنسب من حصص الفاكهة والخضراوات اليومية لإطالة العمر وخفض خطر الوفاة المبكرة.

ودرس الباحثون بيانات حوالي مليوني شخص بالغ في جميع أنحاء العالم، ووجدوا أن تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات هو المزيج الأمثل للحصول على حياة أطول.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اكتشف الباحثون أن تناول أكثر من 5 حصص من الفواكه والخضراوات في اليوم، أي ما يعادل 400 غرام، لا يؤثر سلبا على الصحة.

إلا أن الباحثين حذروا من أن ذلك لا ينطبق على كل الفواكه والخضراوات، حيث لم يعثروا على علاقة بين الخضراوات النشوية، مثل البازلاء والذرة وعصائر الفاكهة والبطاطس، وانخفاض خطر الوفاة المبكرة.

وأشار الباحثون إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالفواكه والخضراوات تساعد على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، التي تعتبر من الأسباب الرئيسية للوفاة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة ”دونغ وانغ“ من مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن ”هذه الكمية من المرجح أن تقدم أكبر فائدة من حيث الوقاية من الأمراض المزمنة الرئيسة، وهي كمية سهلة المنال نسبيا لعامة الناس“.

وأضاف ”وجدنا أيضا أنه ليس كل الفواكه والخضراوات تقدم نفس الدرجة من الفائدة، على الرغم من أن التوصيات الغذائية الحالية تشير إلى الفواكه والخضراوات بشكل عام، بما في ذلك الخضراوات النشوية وعصائر الفاكهة والبطاطا“.