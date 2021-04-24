بأمر القضاء.. إلزام محمد الشرنوبي بدفع 600 ألف دولار للمنتجة سارة الطباخ‎

المستقلة/- منى شعلان/ أصدرت محكمة الجيزة في مصر ، حكما قضائيا يقضي بإلزام الفنان المصري محمد الشرنوبي ، بدفع مبلغ الشرط الجزائي وقيمته 600 ألف دولار، للمنتجة المصرية سارة الطباخ وذلك بسبب إخلاله ببنود التعاقد.

حيث حصل المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي سارة الطباخ، على حكم قضائي ضد الفنان محمد الشرنوبى، من محكمة الجيزة، يقضي بإلزام المطرب بدفع شرط جزائي قدره 600 ألف دولار لمنتجته سارة الطباخ مع استمرار سريان العقد.

يشار إلى أنه منذ حوالي شهرين قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة (6)، رفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المؤرخ بينه وبين سارة الطباخ، وألزمته بالمصروفات، وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد ما زال ساريًا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.

ونشبت الأزمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ بعد أن قام الأول بالإخلال بالتعاقد وعدم تنفيذ ما جاء في بنوده، وهو ما دعا الثانية للجوء إلى القضاء وطلب دفع الشرط الجزائي الملزم للطرفين حال قام أي منهما بفسخ التعاقد من جانب واحد.