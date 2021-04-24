بأمر القضاء.. إلزام محمد الشرنوبي بدفع 600 ألف دولار للمنتجة سارة الطباخ‎

المستقلة/- منى شعلان/ أصدرت محكمة الجيزة في مصر ، حكما قضائيا يقضي بإلزام الفنان المصري محمد الشرنوبي، بدفع مبلغ الشرط الجزائي وقيمته 600 ألف دولار، للمنتجة المصرية سارة الطباخ وذلك بسبب إخلاله ببنود التعاقد.

حيث حصل المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي سارة الطباخ، على حكم قضائي ضد الفنان محمد الشرنوبى، من محكمة الجيزة، يقضي بإلزام المطرب بدفع شرط جزائي قدره 600 ألف دولار لمنتجته سارة الطباخ مع استمرار سريان العقد.

يشار إلى أنه منذ حوالي شهرين قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة (6)، رفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المؤرخ بينه وبين سارة الطباخ، وألزمته بالمصروفات، وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد ما زال ساريًا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.

ونشبت الأزمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ بعد أن قام الأول بالإخلال بالتعاقد وعدم تنفيذ ما جاء في بنوده، وهو ما دعا الثانية للجوء إلى القضاء وطلب دفع الشرط الجزائي الملزم للطرفين حال قام أي منهما بفسخ التعاقد من جانب واحد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بأمر القضاء.. إلزام محمد الشرنوبي بدفع 600 ألف دولار للمنتجة سارة الطباخ‎

رياضية

بالأرقام.. هل خرج الشرطة من دوري أبطال آسيا؟

ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

رياضية

الكرة الإنجليزية تقاطع وسائل التواصل الاجتماعي

رياضية

أهلي جدة يهزم الشرطة في دوري أبطال آسيا

اخر الاخبار

فيديو.. نسرين طافش ترد على منتقدي مشهد وفاة والدها بـ “المداح”

رياضية

مبابي يقلق باريس سان جيرمان قبل لقاء السيتي

رياضية

مبابي يقلق باريس سان جيرمان قبل لقاء السيتي

رياضية

الوحدات الأردني يبعث رسالة تهنئة إلى الأهلي المصري

اخر الاخبار

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها ابنتها إيلا: يا أجمل إنجازاتي

رياضية

إدارة الطلبة تنهي الأزمة المالية

رياضية

مدرب القاسم السابق يبرر إخفاق الأندية العراقية في آسيا

اخر الاخبار

السعودية روزانا اليامي تكشف سبب تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل

اخبار العراق

وزير الخارجية الإيراني يزور العراق وقطر غدا الاحد

اخر الاخبار

محمد رمضان ينعي الطيار أشرف أبو اليسر

اخبار العراق

القضاء : الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لمسؤول عراقي محلي