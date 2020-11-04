انفجار في غرفة لفرز الأصوات بولاية جورجيا الأمريكية

المستقلة /- وقع انفجار في غرفة مُعدَّة لفرز الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في إحدى مقاطعات ولاية جورجيا؛ الأمر الذي قد يتسبب في تأجيل نتائج الولاية.

وذكرت عدة وسائل إخبارية أمريكية، من بينها “أتلانتا جورنال كونستيتيوشن”، أن الانفجار وقع في أنبوب للمياه في غرفة فرز الأصوات التي يتم إرسالها بالبريد بمقاطعة فولتن بولاية جورجيا.

وقال مسؤولون بالولاية، إن أي من أوراق الاقتراع لم تتضرر.

وأوضحوا أن الجهود كانت ناجحة لاحتواء الحادث، ولكن الأمر تسبب في تعطيل عملية الفرز؛ وهو ما قد يتسبب في تأجيل إعلان نتائج الولاية.

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