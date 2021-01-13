انفجار طائرة عسكرية سودانية تحمل أسلحة

المستقلة/-أحمد عبدالله/أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بتحطم مروحية تابعة للجيش السوداني، في منطقة القضارف ونجاة طاقمها.

ونقلت “سودان تريبون” عن مصادر عسكرية قولها إن “الطائرة من طراز أباتشي، كانت تحمل أسلحة وذخائر”.

ووقع الحادث في مطار ود زائد بمحلية الشواك بولاية القضارف، مما أدى إلى احتراق الطائرة بالكامل فيما نجا طاقمها.

وكانت مصادر سودانية، قالت إنَّ منطقة القضارف شهدت خلال الساعات الماضية، هجومًا شنّته القوات الإثيوبية، ذهبت ضحيته 5 نساء وطفل.

وتقع منطقة الشواك على بعد 25 كيلو مترا من القضارف شرقي السوداني، حيث تدور مواجهات عسكرية متقطعة بين الجيش السوداني وميليشيات وقوات إثيوبية.

وفي 9 نوفمبر 2020، أعاد الجيش السوداني انتشاره وتمركزه في المناطق التابعة للفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ العام 1995.